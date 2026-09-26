Nations League: España castigó penal fallado por Kane y remontó ante Inglaterra en Wembley

España derrotó 3-2 a Inglaterra en Wembley y comenzó con una victoria su participación en la Liga de Naciones. El equipo dirigido por Luis de la Fuente remontó un partido que perdía 2-1 al término del primer tiempo.

Lamine Yamal abrió la cuenta a los dos minutos, pero Inglaterra dio vuelta el marcador antes del descanso: Anthony Gordon igualó a los 36' y Harry Kane puso en ventaja a los locales a los 40'.

El capitán inglés tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia a los 54 minutos, mediante un penal sancionado tras revisión del VAR. Kane resbaló al ejecutar y estrelló el balón en el travesaño.

España aprovechó esa ocasión para reaccionar. Alex Baena empató a los 60' y, a los 74', habilitó a Mikel Oyarzabal, quien marcó el 3-2 definitivo.

Con el triunfo, la selección española sumó sus primeros tres puntos y quedó al frente del grupo A3 de la competición.