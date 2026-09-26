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Tópicos: País | Región de Valparaíso

Ataque armado a bus de hinchas de Colo Colo en San Antonio dejó cinco heridos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Una de las víctimas permanece en riesgo vital con una lesión craneal en la exPosta Central.

La agresión se produjo luego de que "un grupo de barristas (...) fueron víctimas de diversos disparos por armas de fuego" tras un altercado vial, informaron desde la PDI.

Ataque armado a bus de hinchas de Colo Colo en San Antonio dejó cinco heridos
 ATON (referencial)

El caso es indagado como un "quíntuple homicidio frustrado".

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Un ataque armado contra un bus que trasladaba a barristas de Colo Colo dejó a cinco personas lesionadas la madrugada de este sábado en la comuna de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los afectados regresaban desde Santiago hacia el litoral tras asistir al partido de su club.

Al llegar a la comuna puerto, el vehículo detuvo su marcha en la población Bellavista, punto donde se habría originado una discusión con los ocupantes de otro automóvil, derivando minutos después en una ráfaga de disparos en contra de la máquina.

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El caso es indagado por la PDI como un "quíntuple homicidio frustrado". (FOTO: ATON)

El subcomisario Miguel Hermosilla, de la Brigada de Homicidios de San Antonio, afirmó que el ataque está siendo indagado como "un quíntuple homicidio frustrado (...) todas las víctimas de sexo masculino, chilenos: son cuatro adultos y un adolescente".

Asimismo, detalló que uno de los afectados se encuentra en riesgo vital en la exPosta Central debido a "una lesión craneal".

Por instrucción del Ministerio Público, los equipos especializados continúan desarrollando empadronamientos y análisis de imágenes de cámaras de seguridad para individualizar a los responsables y esclarecer las circunstancias del enfrentamiento.

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