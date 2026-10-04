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Países Bajos se impuso ante Serbia y se acercó los cuartos de final en la Nations League

Publicado: | Fuente: YouTube
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Países Bajos dio un paso gigante rumbo a los cuartos de final de la Nations League tras imponerse por 2-1 sobre Serbia en el Philips Stadion de Eindhoven por la cuarta fecha del Grupo A2. El elenco dirigido por Xavi Hernández abrió la cuenta mediante un ajustado remate de Teun Koopmeiners y, aunque la escuadra balcánica emparejó gracias a Mihajlo Cvetkovic, en la segunda parte la insistencia dio recompensa a Joshua Zirkzee.

Con este resultado, el cuadro neerlandés conservó el invicto y trepó a los 8 puntos en la parte alta de la tabla, dejando prácticamente sellado su boleto a la ronda de los ocho mejores y condenando al descenso a un conjunto forastero que se hunde en el fondo sin unidades.

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