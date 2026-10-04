La selección de Portugal pasa un buen presente desde el mediático episodio del abandono de Cristiano Ronaldo y durante esta jornada remontó a Noruega en Porto para vencer 2-1 en el Estadio do Dragão. Con goles de Joao Cancelo y Gonçalo Ramos superó el tanto de Kristoffer Ajer y aseguró su presencia en cuartos de la Nations League con puntaje perfecto puntaje perfecto en la cima del Grupo A4.

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