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Tópicos: Deportes | Fútbol | Nelson Acosta

Nelson Acosta fue trasladado a la Clínica Alemana de Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El exentrenador se encontraba en un recinto hospitalario de Rancagua.

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Nelson Acosta fue trasladado durante la tarde de este viernes desde la Clínica Isamédica de Rancagua hacia la Clínica Alemana en Santiago, recinto donde continuará bajo estricta observación tras haber permanecido en la unidad de pacientes críticos desde el pasado 9 de mayo.

Según informó Radio Biobío, el exdirector técnico nacional presentó una evolución satisfactoria dentro de su gravedad, lo que permitió gestionar su traslado estable a la capital.

La determinación de movilizar al estratega surge tras una disparidad de criterios en el círculo familiar, luego de que su hija Silvana Acosta manifestara públicamente la necesidad de internar a su padre en un centro de mayor complejidad.

Pese a la resistencia inicial de sus hermanos Damián y Julián, quienes abogaban por mantener los cuidados domiciliarios, finalmente la familia accedió a la hospitalización del técnico.

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