Neymar y Robinho Junior sellaron la paz en público tras altercado durante un entrenamiento

Tras días de tensión por el altercado físico protagonizado en un entrenamiento durante el fin de semana, Neymar y Robinho Jr. sellaron la paz públicamente tras la disputa del partido entre Santos y Recoleta por la cuarta jornada fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Consultados en la zona mixta tras el 1-1, los jugadores confirmaron que existió una disculpa de ambas partes y se refirieron al conflicto como "un error".

Neymar reconoció su responsabilidad en el incidente, aunque lamentó que una situación de vestuario se filtrara a la prensa de forma "exagerada".

"Fue un malentendido, una reacción, y me pasé un poco de la raya. Pero enseguida me disculpé, hablamos en el vestuario y nos entendimos. Es un chico al que tengo mucho cariño, un cariño muy especial, y estas cosas pasan en el fútbol. Ya discutí con varios amigos, me he peleado con todos. Había que resolverlo aquí dentro, no de la forma en que pasó", dijo el astro brasileño en declaraciones a ESPN.

"Quien juega al fútbol lo sabe, eso pasa. Peleas a puñetazos, peleas de todo tipo. El fútbol es así. Ya me he peleado varias veces en el vestuario y todo se queda ahí", admitió el delantero.

Por su parte, el atacante de 18 años compareció ante los medios para dar por zanjado el asunto y reafirmó su compromiso con el club tras los rumores de una posible rescisión de contrato.

"Me quedé dolido por ser mi ídolo desde que era pequeño. El primer regalo que me dio fue una camiseta a los ocho años y lloré mucho", confesó el hijo del exjugador de Real Madrid.

"Fue hombre para asumir su error y yo fui hombre para sentarme a conversar. Las disculpas están aceptadas", afirmó.