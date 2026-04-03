"Se despertó con la menstruación": La polémica frase de Neymar contra árbitro

Pese a que Santos logró una clara victoria frente a Remo en el Estadio Urbano Caldeira, el astro Neymar se llevó toda la atención por de una serie de frases polémicas contra el árbitro Sávio Pereira Sampaio y un altercado con un rival.

Todo comenzó cuando se enfrascó en una discusión con el uruguayo Diego Hernández. Después de varias frases irónicas, el exjugador de PSG amago con pegarle al balón y se fue a los empujones con el charrúa, recibiendo una amarilla que lo suspendió para el próximo partido con Flamengo.

"Dile a ese argentino que se vaya a la mierda", sostuvo un Ney que confundió los países rioplatenses una vez finalizado el cotejo en el Estadio Urbano Caldeira, donde la hinchada local le entonó un "¡No vas a ir al Mundial!".

No contento con eso, el astro brasileño soltó una misógina frase que generó repudio en todo el mundo: "Ya sabes, Savio es así, ¿no? Creo que se despertó con la menstruación y por eso dirigió así".