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Tópicos: Deportes | Fútbol | Neymar

[VIDEO] La reacción viral de Marcelo por la citación de Neymar al Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exseleccionado publicó en redes el momento en que se enteró del llamado del jugador de Santos.

[VIDEO] La reacción viral de Marcelo por la citación de Neymar al Mundial
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El exjugador Marcelo no tardó en compartir en sus redes sociales su reacción al conocer la convocatoria de Neymar para el próximo Mundial, luego de varias dudas en torno a la presencia del atacante brasileño en la nómina, alimentadas también por declaraciones previas de Carlo Ancelotti sobre su situación.

El exlateral grabó en directo el momento en que supo que su amigo fue citado y celebró de manera especial el llamado del jugador de Santos.

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