Jugador de Ñublense: "Se nos cae la cara de vergüenza"

Ñublense sufrió una dura derrota en su visita a Colo Colo, luego de caer por un categórico 6-2 en el Estadio Monumental, por la 12° fecha del Campeonato Nacional 2026, resultado que golpeó fuerte al plantel chillanejo.

Tras el encuentro, el lateral Jovanny Campusano conversó con el medio Rincón del Rojo y ofreció disculpas a los hinchas por la actuación del equipo ante el "Cacique".

"Pedimos disculpas por el partido que hicimos. Nos vamos muy tristes, se nos cae la cara de vergüenza. Esto no es lo que veníamos haciendo, nosotros no somos esto. Nos duele...", expresó el jugador de Ñublense.

"No hay explicaciones ni excusas. Fue un partido totalmente aparte. No sé si se vuelva a repetir un partido así. Pero hacemos la autocrítica a nivel personal y grupal. Hay que seguir trabajando y corregir los errores durante la semana. Tenemos una revancha a la vuelta de la esquina", agregó.

Campusano cerró con un mensaje para intentar dejar atrás el golpe: "Vamos a levantar esto. Hoy no somos los más malos y tampoco éramos los mejores anteriormente. Tenemos que dar vuelta la página rápido. Como hombres, vamos a poner el pecho a las balas y vamos a salir adelante".