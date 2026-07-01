Ñublense tomó el liderato del Grupo F en Copa Chile tras victoria sobre U. de Concepción
El elenco chillanejo continuó su sólido inicio, mientras que el "Campanil" se hundió como colista.
El elenco chillanejo continuó su sólido inicio, mientras que el "Campanil" se hundió como colista.
Ñublense venció 1-0 a Universidad de Concepción en el Estadio Municipal "Federico Schwager" en un duelo válido por la segunda jornada de la Copa Chile.
El elenco chillanejo obtuvo el triunfo gracias a un lanzamiento penal convertido por Matías Plaza (65'), que había desperdiciado otra pena máxima minutos antes.
Con este resultado, los "Diablos Rojos" se posicionaron como punteros del Grupo F con nueve puntos, mientras que el "Campanil" no logró levantar su mala racha, siguiendo como colista con tan solo una unidad.
Los de Chillán recibirán a Curicó Unido este domingo a las 15:00 horas. En simultáneo, el conjunto forero será local ante Rangers, compromisos válidos por la quinta fecha del certamen.