Ñublense tomó el liderato del Grupo F en Copa Chile tras victoria sobre U. de Concepción

Ñublense venció 1-0 a Universidad de Concepción en el Estadio Municipal "Federico Schwager" en un duelo válido por la segunda jornada de la Copa Chile.

El elenco chillanejo obtuvo el triunfo gracias a un lanzamiento penal convertido por Matías Plaza (65'), que había desperdiciado otra pena máxima minutos antes.

Con este resultado, los "Diablos Rojos" se posicionaron como punteros del Grupo F con nueve puntos, mientras que el "Campanil" no logró levantar su mala racha, siguiendo como colista con tan solo una unidad.

Los de Chillán recibirán a Curicó Unido este domingo a las 15:00 horas. En simultáneo, el conjunto forero será local ante Rangers, compromisos válidos por la quinta fecha del certamen.