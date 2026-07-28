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Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

Atlante de México está tras los pasos de Martín Sarrafiore

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico Miguel Herrera confirmó que están tras los pasos de un "volante argentino" que juega en el equipo.

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El club mexicano Atlante está tras los pasos del volante argentino Martín Sarrafiore, una de las figuras de O'Higgins de Rancagua.

Fue el propio técnico del cuadro azteca, Miguel "Piojo" Herrera, el encargado de dar la pista sobre el jugador que quieren para reforzar a su equipo.

"El volante argentino juega en O'Higgins...ya les dije más de lo que debería", declaró Herrera, sin dar un nombre específico, en diálogo con ESPN México.

Sarrafiore, de 29 años, llegó a O'Higgins en enero de 2024 y tiene contrato con el "Capo de Provincia" hasta diciembre de 2026.

En caso de concretarse el fichaje, Sarrafiore será el segundo jugador en esta temporada que dejará el club para partir a México.

El primero que partirá, a Xolos de Tijuana, es Francisco González, quien jugará este jueves su último partido con el equipo, frente a Boca Juniors en la Copa Sudamericana.

El partido con Boca, por el pasaje a octavos de final del torneo, está programado a las 20:30 horas (00:30 GMT) en El Teniente de Rancagua.

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