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Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

Bovaglio y el triunfo de O'Higgins: "Fuimos muy superiores a Millonarios"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico argentino de O'Higgins comentó que fueron "muy superiores".

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El técnico argentino de O'Higgins, Lucas Bovaglio se refirió al sólido triunfo 2-0 de su equipo ante Millonarios de Colombia en el Estadio El Teniente en su debut en la Copa Sudamericana 2026.

El estratega del "Capo de Provincia" destacó la instancia y el contexto del encuentro: "Fue una noche muy especial en la celebración del cumpleaños del club", comentó en coferencia de prensa.

Además confirmó la claridad de la victoria ante el conjunto colombiano en Rancagua: "Fuimos muy superiores a Millonarios y quizá pudimos hacer un gol más", cerró.

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