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Bovaglio y el triunfo de O'Higgins: "Fuimos muy superiores a Millonarios"
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El técnico argentino de O'Higgins comentó que fueron "muy superiores".
El técnico argentino de O'Higgins comentó que fueron "muy superiores".
El técnico argentino de O'Higgins, Lucas Bovaglio se refirió al sólido triunfo 2-0 de su equipo ante Millonarios de Colombia en el Estadio El Teniente en su debut en la Copa Sudamericana 2026.
El estratega del "Capo de Provincia" destacó la instancia y el contexto del encuentro: "Fue una noche muy especial en la celebración del cumpleaños del club", comentó en coferencia de prensa.
Además confirmó la claridad de la victoria ante el conjunto colombiano en Rancagua: "Fuimos muy superiores a Millonarios y quizá pudimos hacer un gol más", cerró.