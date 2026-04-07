Bovaglio y el triunfo de O'Higgins: "Fuimos muy superiores a Millonarios"

El técnico argentino de O'Higgins, Lucas Bovaglio se refirió al sólido triunfo 2-0 de su equipo ante Millonarios de Colombia en el Estadio El Teniente en su debut en la Copa Sudamericana 2026.

El estratega del "Capo de Provincia" destacó la instancia y el contexto del encuentro: "Fue una noche muy especial en la celebración del cumpleaños del club", comentó en coferencia de prensa.

Además confirmó la claridad de la victoria ante el conjunto colombiano en Rancagua: "Fuimos muy superiores a Millonarios y quizá pudimos hacer un gol más", cerró.