Garrido reclamó por penal ante la UC y comparó jugada con duelo frente a Colo Colo

El defensor de O'Higgins Nicolás Garrido cuestionó el arbitraje luego de la derrota 3-2 ante Universidad Católica, disputada la noche del lunes en Claro Arena por el cierre de la fecha 21 del Campeonato Nacional.

El zaguero apuntó específicamente al penal sancionado a favor del conjunto "cruzado" durante el primer tiempo tras la intervención del VAR y comparó la jugada con una acción similar ocurrida en el encuentro ante Colo Colo de la fecha anterior.

"Quedamos con una sensación de injusticia, porque contra Colo Colo no nos cobraron el mismo penal, entonces no sé qué criterio toman. No quiero meterme más allá, pero nos queda ese sabor de injusticia", sostuvo Garrido.

Ignacio Schor también cuestionó la diferencia de criterio

El atacante argentino Ignacio Schor coincidió con su compañero y recordó la jugada protagonizada por Bastián Yáñez en el encuentro frente a Colo Colo, cuando desde el cuadro rancagüino reclamaron una infracción dentro del área que no fue sancionada.

"Cuando jugamos contra Colo Colo, empujaron a Bastián dentro del área y no cobraron penal. Ahora ocurrió de la misma manera y sí cobraron penal para Católica. Entonces, uno no entiende por qué en una sí y en otra no", manifestó Schor.

La derrota dejó a O'Higgins con molestia por las decisiones arbitrales en un compromiso en que Universidad Católica terminó imponiéndose por 3-2 en su estadio.