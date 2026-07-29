Lucas Bovaglio y la revancha con Boca: "No es un duelo para salir a ver qué pasa"

El argentino Lucas Bovaglio, técnico de O'Higgins, anticipó la revancha ante Boca Juniors en los play-offs de la Copa Sudamericana y fue enfático al señalar que no saldrá a especular ante los trasandinos.

"El grupo está bien, hay una linda energía a la hora de entrenar. Tenemos un par de dudas, pero el equipo está bien y las ganas, el deseo, puede llegar a suplir alguna falencia que podamos tener desde lo físico. Hoy recién pudimos trabajar como nos gusta ante todo lo ocurrido con las lluvias", expresó el DT en conferencia de prensa.

Sobre la clave para intentar remontar la llave, sostuvo que "hay que ir trabajando un partido complejo ante un muy buen rival. Hemos ensayado penales. Si logramos la diferencia necesaria, mejor, pero ya va a ser demasiado complejo ganarlo y veremos si nos alcanza para llegar a otra fase".

"Vamos a ir a buscar el partido, tratar de ser protagonismo, incomodar a Boca, presionarlos. No es un partido para salir a ver qué pasa, tendremos que hacer el desgaste. Ojalá tengamos la lucidez necesaria", comentó.

Del mismo modo, recalcó que "tenemos que repetir la postura, jugar de igual a igual, darle valor a la pelota cuando la tenemos. Me gustaría que no ocurra lo del minuto fatídico en el gol de Boca, fuimos retrocediendo cuando perdimos la pelota y no le dimos batalla al jugador que no debemos dejar pensar, que es Paredes".

Bovaglio también abordó la designación del juez del Wilmar Roldán, quien impartió justicia en dos finales que perdió Boca en la Libertadores.

"Es un árbitro que inspira confianza, deja jugar, permite que el juego fluya ante cualquier contacto. Sé que en Boca se han manifestado por tener un historial negativo con él, pero no me genera temor o desconfianza. No pongo en duda su honorabilidad ni su capacidad", expresó.

La revancha entre O'Higgins y Boca está programada para este jueves a las 20:30 horas (00:30 GMT) en El Teniente y la podrás seguir en nuestras plataformas.