O'Higgins confirmó a Walter Bou como flamante refuerzo

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O'Higgins hizo un segundo movimiento en el último día del mercado de pases en la Liga de Primera, con la oficialización del argentino Walter Bou como su nuevo refuerzo.

El experimentado delantero de 32 años vuelve al fútbol chileno proveniente desde Lanús, elenco con el que ganó la última Copa Sudamericana 2025. Además, es el cuarto refuerzo de los celestes.

Los rancagüinos dejaron entrever que su contrato será por un semestre, pues el club se limitó a mencionar que Bou llega "para enfrentar los desafíos de la presente temporada".

Durante la primera mitad del año jugó 18 partidos, anotó dos goles y aportó una asistencia.

Cabe recordar que el exBoca Juniors tuvo un fugaz paso por Unión La Calera en la primera mitad de la temporada 2019, siendo una de las figuras de aquel cuadro "cementero" que jugó Copa Sudamericana y a la postre fue cuarto del Campeonato Nacional.