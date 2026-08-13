O'Higgins oficializó a Ignacio Schor como nuevo refuerzo hasta fines de 2027

O'Higgins anunció oficialmente la contratación del delantero argentino Ignacio Schor, futbolista de 26 años y 1,83 metros de estatura que se incorporará al plantel profesional dirigido por Lucas Bovaglio. El atacante firmó contrato con el cuadro de Rancagua hasta fines de 2027.

Schor realizó parte de su formación en River Plate y San Lorenzo antes de incorporarse con 14 años a Platense, club con el que debutó profesionalmente a fines de 2020 en la Nacional B. El atacante fue posteriormente parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División en 2021.

El delantero disputó más de 100 partidos oficiales con Platense y además tuvo un paso por Newell's Old Boys entre 2023 y 2024. Tras regresar al cuadro "calamar", integró el equipo que conquistó por primera vez el título de Primera División en los 120 años de historia de la institución.

Su experiencia más reciente fue en AD Ceuta, elenco de la Segunda División de España que defendió durante el primer semestre de 2026.

O'Higgins informó que la presentación oficial de Schor se realizará junto con los otros refuerzos incorporados por el club durante el actual mercado de pases.