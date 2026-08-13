Camilo Huerta es involucrado en masiva investigación por tráfico de drogas

El chico reality Camilo Huerta apareció dentro de una masiva investigación por supuesto tráfico de drogas.

Según detalla Canal 13 el nombre de Huerta es parte de la lista de sospechosos que son indagados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

La investigación liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros determinó que esta organización comercializaba drogas (principalmente cannabis) a través de dispensarios medicinales, pero en volúmenes que excedían la norma permitida.

Durante este jueves efectivos de Carabineros realizaron distintas diligencias y allanamientos a más de 40 locales ubicados entre las regiones de Antofagasta y Aysén, incluyendo la Región Metropolitana.

Actualmente Camilo Huerta se encuentra en Miami por lo que no se ha podido concretar la orden de detención que existe en su contra.