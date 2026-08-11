O'Higgins oficializó la llegada del argentino Santiago Toloza

O'Higgins de Rancagua anunció oficialmente este martes la incorporación del volante argentino Santiago Toloza como nuevo refuerzo para afrontar la segunda mitad de la temporada.

El mediocampista de 23 años, conocido como el "Chino", proviene de Defensa y Justicia, y llega al elenco celeste con un contrato de larga duración que lo vinculará a la institución hasta finales de 2028.

Toloza inició su carrera profesional en Talleres de Córdoba, club donde debutó a principios de 2022. Luego de un destacado paso a préstamo por Arsenal de Sarandí durante el primer semestre de 2023, despertó el interés de Independiente de Avellaneda, cuadro que lo fichó en agosto de ese mismo año y le entregó la responsabilidad de vestir la camiseta número '10'.

En su trayectoria también destaca su paso por Platense en 2025, donde hizo historia al coronarse campeón del Torneo Apertura de la Copa de la Liga, hito que significó el primer título oficial en la máxima categoría para la escuadra 'calamar'.

En total como profesional, Toloza suma 74 partidos jugados y 7 goles.