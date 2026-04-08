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Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Cristian Muñoz y el empate de Palestino en Sudamericana: Siempre es bueno sumar de visita

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Nos vamos contentos por la entrega del equipo", apuntó respecto al duelo ante Deportivo Riestra.

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Cristián Muñoz, técnico de Palestino, analizó positivamente lo que fue su estreno con una igualdad sin goles ante Deportivo Riestra por la Copa Sudamericana, valorando el punto en Argentina para su inicio en el Grupo F.

"Pudimos habernos llevado algo más, pero es importante para lo que viene también en el torneo. Nos vamos contentos por la entrega del equipo. Fue un buen punto", comenzó mencionando.

Acto seguido, la "Nona" apuntó: "Cuando el cuerpo está cansado, la mente toma peores decisiones. Estábamos cansados del desgaste y no estuvimos finos, pero si no estoy fino, tengo que estar bien defensivamente y en esa fase lo hicimos extraordinariamente bien".

"Lo más importante es ser competitivo cada partido. Hay grandes equipos en el torneo y que han hecho mérito para estar. Este partido nos desgastó mucho, es un buen punto, siempre es bueno sumar de visita. Somos un equipo competitivo dentro del grupo", cerró.

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