DT de Palestino recordó los penales errados de Palermo tras la triple atajada de Sebastián Pérez

Guillermo Farré tuvo un estreno de película en la banca de Palestino, ya que el empate sin goles ante Gremio por la Copa Sudamericana no solo significó un punto valioso ante un gigante de Brasil, sino que también fue el escenario donde Sebastián Pérez atajó tres veces el mismo penal.

"Sabemos la calidad del rival y lo que es enfrentar a los equipos brasileños. (...) Siento que se transmitió una sensación de un equipo laburador, que se le plantó de igual a igual ante la jerarquía de Gremio. Me deja una sensación muy positiva el debut de cara al futuro", sostuvo.

En esa misma línea, se refirió a la brillante actuación del "Zanahoria" diciendo: "Los argentinos tuvimos una situación bastante particular en una Copa América (Colombia 1999) con un gran goleador argentino (Martín Palermo, que erró tres penales en un partido)".

"El primer penal, obviamente con toda la energía para 'Seba'. Una vez que lo ataja, ya en el segundo era de tirar la moneda y ver si caía de nuestro lado e imagínate el tercer penal... decir 'que sea lo que Dios quiera'. Agradecemos a 'Seba' por lo que hizo", cerró el estratega.