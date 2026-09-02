Duro golpe para Palestino: Ian Garguez fue operado y se perderá la recta final del torneo

Palestino recibió una pésima noticia en medio de su lucha por asegurar un cupo en copas internacionales al confirmar que el lateral Ian Garguez sufrió una grave lesión que lo dejará fuera de lo que resta de la temporada.

A través de un parte médico oficial, el elenco de La Cisterna detalló que el futbolista "fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica producto de una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo".

En la misma línea, desde la institución señalaron que "el jugador continuará su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de nuestro club".

El tiempo estimado de recuperación para el zaguero será de dos a tres meses, lo que significa una sensible baja para el equipo "tetracolor" de cara al desenlace del Campeonato Nacional.

La ausencia de Garguez golpea fuerte el esquema del equipo de colonia, ya que el lateral se había consolidado como una de las piezas inamovibles de la campaña: sumaba 16 partidos en el torneo —todos como titular— y registraba un gol.