Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago5.1°
Humedad87%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Fernando Meza dejó Palestino por una situación personal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro "árabe" informó que alcanzó un acuerdo con el defensor para poner término anticipado a su vínculo después de tres etapas defendiendo la camiseta del club.

Fernando Meza dejó Palestino por una situación personal
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Palestino anunció este martes la salida del defensor Fernando Meza, quien finalizó de mutuo acuerdo su contrato con la institución debido a una situación personal.

"El Club Deportivo Palestino informa que, por una situación personal, Fernando Meza y nuestra institución han decidido de mutuo acuerdo finalizar su contrato", comunicó el elenco "árabe".

Meza llegó por primera vez a Palestino en 2015 y completó tres etapas en el conjunto de La Cisterna, con un total de 109 partidos disputados.

"Agradecemos a Fernando por su compromiso y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", cerró el club.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada