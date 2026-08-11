Fernando Meza dejó Palestino por una situación personal
El cuadro "árabe" informó que alcanzó un acuerdo con el defensor para poner término anticipado a su vínculo después de tres etapas defendiendo la camiseta del club.
El cuadro "árabe" informó que alcanzó un acuerdo con el defensor para poner término anticipado a su vínculo después de tres etapas defendiendo la camiseta del club.
Palestino anunció este martes la salida del defensor Fernando Meza, quien finalizó de mutuo acuerdo su contrato con la institución debido a una situación personal.
"El Club Deportivo Palestino informa que, por una situación personal, Fernando Meza y nuestra institución han decidido de mutuo acuerdo finalizar su contrato", comunicó el elenco "árabe".
Meza llegó por primera vez a Palestino en 2015 y completó tres etapas en el conjunto de La Cisterna, con un total de 109 partidos disputados.
"Agradecemos a Fernando por su compromiso y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", cerró el club.