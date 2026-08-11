Fernando Meza dejó Palestino por una situación personal

Palestino anunció este martes la salida del defensor Fernando Meza, quien finalizó de mutuo acuerdo su contrato con la institución debido a una situación personal.

"El Club Deportivo Palestino informa que, por una situación personal, Fernando Meza y nuestra institución han decidido de mutuo acuerdo finalizar su contrato", comunicó el elenco "árabe".

Meza llegó por primera vez a Palestino en 2015 y completó tres etapas en el conjunto de La Cisterna, con un total de 109 partidos disputados.

"Agradecemos a Fernando por su compromiso y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", cerró el club.