Fichaje de Dilan Zúñiga en un grande de Paraguay no prosperó y permanecerá en Palestino

Palestino ha tenido un tranco irregular en la temporada, con tempranas eliminaciones en Copa de la Liga y Copa Sudamericana, pero el lateral Dilan Zúñiga ha logrado brillar con luz propia en el cuadro de colonia.

Si bien durante las últimas semanas no ha visto acción, el zaguero se ha consolidado como uno de lo referentes del conjunto baisano y este año ha participado de 17 partidos, con un saldo de un gol y una asistencia.

A raíz de este buen rendimiento, su nombre comenzó a ser vinculado a Olimpia, uno de los clubes más ganadores de Paraguay, el cual es dirigido por uno de sus extécnicos en la tienda tetracolor, Pablo Sánchez.

Y cuando parecía que las negociaciones llegarían a buen puerto, el periodista guaraní Alvaro Aponte afirmó que la escuadra se bajó de las conversaciones ya que no se mostró convencida de la forma de pago del pase.