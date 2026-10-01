Palestino pisó fuerte en Perú y venció a Alianza Lima en amistoso internacional

Palestino cosechó un positivo triunfo internacional la noche de ayer miércoles al derrotar por 1-2 a Alianza Lima en un compromiso amistoso disputado en el Estadio "Alejandro Villanueva", en la capital peruana.

El elenco dirigido por Guillermo Farré pegó temprano en el partido. Apenas a los 6 minutos, Sebastián Gallegos sacó un remate desde fuera del área y el defensor local Gianfranco Chávez, en su intento por rechazar con la cabeza, desvió el balón hacia su propia portería para decretar la apertura de la cuenta a favor de los "árabes".

La escuadra "íntima", conducida técnicamente por Pablo Guede, reaccionó rápidamente y logró la paridad a los 17'. D'Alessandro Montenegro envió un centro preciso desde el sector lateral y Luis Ramos apareció en el corazón del área para conectar de cabeza y batir la valla visitante con el 1-1 transitorio.

No obstante, cuando la primera mitad llegaba a su fin, la escuadra de colonia volvió a desequilibrar. A los 44', el juez sancionó pena máxima y Bryan Carrasco se encargó de ejecutar con absoluta frialdad, descolocando al portero Alejandro Duarte para firmar el 2-1.

En el complemento, Alianza Lima buscó con insistencia el tanto de la igualdad y estuvo cerca de conseguirlo a los 50', pero una nueva anotación de Ramos fue correctamente anulada por el cuerpo arbitral debido a un fuera de juego.

Con este resultado, Palestino cerró una sólida presentación en tierras incaicas y continúa afinando detalles para su retorno a la Liga de Primera.