Pavez: Este es un Presupuesto responsable que responde a necesidades de la gente

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró en Cooperativa que el proyecto de ley de Presupuesto 2027 que el Gobierno de Kast acaba de presentar al país es una propuesta "responsable", y que "responde a las necesidades de la gente".

"El Presidente lo dijo ayer: 'los chilenos necesitan vivir mejor ahora'. Y en el contexto que tenemos de estrechez fiscal y estancamiento endémico del empleo, necesitamos ajustar las prioridades del Presupuesto, y lo que quiere el Presidente es reactivación, impulso a la economía, crecimiento y empleo. Entonces, se destina 8,1% más en distintos ítems, como seguridad y salud", planteó en El Diario de Cooperativa.

Considerando que en total, la iniciativa implica un crecimiento del 1,5% del gasto público, la autoridad explicó: "En muchas áreas, más que disminuir, el Presupuesto no crece tanto, y también hay revisión de algunos elementos que el Gobierno ha definido que no deben continuar en las mismas circunstancias: por ejemplo, el Injuv (Instituto Nacional de la Juventud)".

Dicho esto, "lo importante es que no se toca ningún peso del gasto social: hay que invertirlo bien, y tratar de centrar en reactivar nuestro país como un esfuerzo adicional al plan 'Chile despega', y también a la Ley de Reconstrucción", aseveró.

En cuanto a la forma de cálculo del futuro erario nacional, relevó que se diferencia de años anteriores porque "la Ley del 2026 está mal hecha y tuvimos que ajustarla (...), porque no se estimaron bien los ingresos, no se estimó bien el reajuste al sector público ni la reforma de pensiones, que se aprobó al final del Gobierno del Presidente Boric. Por lo tanto, ese Presupuesto no nos sirve".

"Además, durante el transcurso del año presupuestario, se van haciendo ajustes: cuando el Presupuesto se termina de ejecutar, nunca es el mismo que cuando se aprueba la Ley. Pero le digo más: en el Presupuesto vigente, el crecimiento es del 1,5%, pero si se compara con la ley inicial (del 2026), crece más de 2%", observó Pavez.

A modo de resumen, el subsecretario subrayó: "Este es un Presupuesto responsable, que pone los énfasis donde lo requieren las urgencias de los chilenos, y por lo tanto, creemos que es una propuesta que, sin perjuicio de que la va a discutir el Congreso, en materia de seguridad, salud y gasto social, responde a las expectativas de los chilenos, y también al impulso del Gobierno".