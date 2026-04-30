Las claves para ver a La Serena vs. U. de Chile por HBO Max

Este sábado 2 de mayo, Universidad de Chile visitará a Deportes La Serena en un duelo clave por la cuarta fecha de la Copa de la Liga y, la particularidad es que el encuentro no irá por las señales de televisión tradicionales, sino que exclusivamente a través de HBO Max.

Para seguir el partido desde las 15:00 horas (19:00 GMT) podrás utilizar cualquier dispositivo como una Smart TV, celular, tablet o PC con la aplicación mencionada. Al ingresar a la misma, tendrás que dirigirte al apartado exclusivo de TNT Sports.

Si no tienes cable, puedes contratar el servicio directamente dentro de la plataforma. El plan anual por $13.490 mensuales permite acceder a todo el catálogo de entretenimiento de HBO junto con todos los partidos del fútbol chileno.

Si ya pagas el canal premium a través de VTR, DirecTV, Movistar, Mundo o cualquier otro operador, no tienes que volver a contratar. Solo ingresar en el apartado "Iniciar Sesión" y luego "Conectar con tu proveedor", eligiendo el cableoperador e ingresando con el correo y contraseña que usas para ver tu boleta o sucursal virtual.

Posterior a esto, resta crear o vincular tu cuenta de HBO Max y podrás disfrutar del partido en el formato streaming desde el dispositivo utilizado.