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Tópicos: Deportes | Fútbol | Programación

Las claves para ver a Universidad Católica vs. Cobresal por HBO Max

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Las claves para ver a Universidad Católica vs. Cobresal por HBO Max
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Este sábado 6 de junio, Universidad Católica se enfrentará a Cobresal en el Claro Arena y, la particularidad es que este encuentro no irá por las señales de televisión tradicionales, sino que exclusivamente a través de HBO Max.

Para seguir el partido desde las 18:00 horas (22:00 GMT)  podrás utilizar cualquier dispositivo como una Smart TV, celular, tablet o PC con la aplicación mencionada. Al ingresar a la misma, tendrás que dirigirte al apartado exclusivo de TNT Sports.

Si no tienes cable

Puedes contratar el servicio directamente dentro de la plataforma. El plan anual por $13.490 mensuales permite acceder a todo el catálogo de entretenimiento de HBO junto con todos los partidos del fútbol chileno en alta definición.

Si ya pagas el canal premium

Si ya cuentas con TNT Sports Premium a través de VTR, DirecTV, Movistar, Mundo o cualquier otro operador, no tienes que volver a contratar. Solo debes ingresar en el apartado "Iniciar Sesión" y luego seleccionar "Conectar con tu proveedor", eligiendo tu cableoperador e ingresando con el correo y contraseña que usas habitualmente para tu sucursal virtual.

Posterior a esto, resta crear o vincular tu cuenta de HBO Max y podrás disfrutar del choque entre los "Cruzados" y el cuadro minero en formato streaming desde el dispositivo que prefieras.

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