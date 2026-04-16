La firme explicación de Costas por dejar fuera a Damián Pizarro

Racing sufrió una dura caída por 3-2 como local frente a Botafogo, por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana, en un encuentro que volvió a dejar en evidencia el complejo momento de Damián Pizarro. El delantero chileno no fue considerado por Gustavo Costas y ni siquiera integró el banco de suplentes.

Tras el compromiso, el DT de Racing fue consultado por la situación del ex Colo Colo y entregó una respuesta directa sobre su marginación. "A ver, no vamos a hablar de futuro. Para mí si no está, es porque veo que otro chico está mejor que él. Es por eso", señaló en conferencia de prensa.

Costas insistió en la misma línea al remarcar que hoy prioriza a quienes observa en mejor forma dentro del plantel. "Para mí van a estar citados los que considero que están mejores. Como se lo dije a él, vemos que otros chicos están mejor y es así", añadió el entrenador.

Hasta ahora, Pizarro apenas ha disputado cuatro partidos con la camiseta de Racing: Dos por la Liga Argentina, uno por la Copa Argentina y otro por la Sudamericana. En ese lapso suma 159 minutos, no registra goles y solo aporta una asistencia.