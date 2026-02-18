Autoridad deportiva de Portugal anunció investigación sobre el supuesto incidente racista contra Vinicius

La Autoridad para la Prevención y la Lucha contra la Violencia en el Deporte (APCVD), dependiente del Gobierno de Portugal, anunció este miércoles la apertura de una investigación para ver si se cometió alguna infracción durante el partido entre Benfica y Real Madrid, donde se produjo un supuesto incidente racista entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni.

La APCVD explicó en un comunicado que decidió iniciar esas pesquisas para "averiguar los hechos", a la luz de las noticias publicadas por los medios de comunicación sobre supuestos insultos o actos de racismo durante el encuentro del martes.

El partido se disputó en el Estadio da Luz, ubicado en Portugal, y fue válido por la ida de los play-offs de la Champions League.