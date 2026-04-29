Hincha fue condenado a prisión por insultos racistas a jugador de FC Barcelona

En España, la Audiencia Provincial de Oviedo dictó sentencia condenatoria de nueve meses de prisión contra un hincha acusado de proferir insultos racistas contra el delantero inglés Marcus Rashford, jugador de FC Barcelona, durante el partido de Liga disputado en el Estadio "Carlos Tartiere" el pasado 25 de septiembre.

Según la resolución informada por LaLiga, el acusado fue condenado por un delito "de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas". Además, recibió una multa de seis meses con una cuota diaria de cinco euros.

El fallo también incluyó la inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de tres años y nueve meses, junto con la prohibición de acceso a estadios de fútbol de cualquier categoría durante tres años.

Con esta sentencia, LaLiga llegó a 11 fallos favorables en su lucha contra el racismo en el deporte. El organismo presidido por Javier Tebas afirmó que el resultado reafirma "su compromiso en la erradicación de estas conductas mediante acciones de concienciación, detección y, desde 2020, también la denuncia en juzgados".