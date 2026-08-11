Insólita teoría en Talca: Hinchas encontraron objetos y acusaron "magia negra" contra Rangers

Un grupo de hinchas de Rangers de Talca protagonizó una particular situación luego de encontrar una serie de objetos en las tribunas del Estadio Fiscal de Talca, "Iván Azócar", los cuales asociaron a una supuesta práctica de "magia negra" contra el club.

El hallazgo rápidamente se viralizó en redes sociales en medio del complejo momento deportivo del elenco rojinegro, que marcha en zona de descenso en Primera B y todavía no consigue victorias durante la temporada.

El extraño hallazgo de los hinchas de Rangers

Entre los elementos encontrados llamó especialmente la atención una figura de color plateado. Los propios seguidores que registraron el momento aseguraron que se trataba de una pieza de plata y afirmaron que junto a ella había tierra proveniente de un cementerio.

"Querían ver la muerte, que el equipo muera. Esta figura es de plata maciza; aquí invirtieron dinero. Está con tierra de cementerio", sostuvo uno de los hinchas durante el registro que comenzó a circular en redes sociales.

La complicada campaña de Rangers en Primera B

El episodio apareció mientras Rangers atraviesa una delicada temporada. A falta de 12 fechas para el final del campeonato, el conjunto de Talca se encuentra a siete puntos de la zona de salvación y registra seis empates y 12 derrotas, sin triunfos en el certamen.

La situación deportiva alimentó entre algunos seguidores esta singular teoría en torno al presente del equipo, aunque hasta ahora únicamente existen las afirmaciones realizadas por quienes encontraron y grabaron los objetos en el estadio.