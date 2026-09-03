Ancelotti visitó a Real Madrid y elogió a Mourinho: Estoy contento de que esté aquí

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, visitó este jueves al plantel de Real Madrid en Valdebebas, para saludar a sus exdirigidos, y compartió con el técnico José Mourinho, a quien dedicó elogios por labor en el club blanco.

"Estoy aquí en una doble posición, como entrenador de la selección de Brasil y de manera privada a saludar y volver a un sitio donde estuve mucho tiempo y encontrar a jugadores brasileños que se están recuperando", explicó Ancelotti en el canal oficial del club.

El italiano, ganador de tres Champions con los merengues, dedicó palabras a Mourinho, quien en el pasado fue su rival en el fútbol italiano.

"Tengo buena relación con Mourinho desde hace mucho tiempo, nos pasamos ideas, mensajes. Estoy contento de que esté aquí, en este gran club que es el Real Madrid, y que conoce muy bien. Lo va hacer muy bien. Es un gran entrenador y estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo aquí", declaró Carletto.

Finalmente, Ancelotti, quien conquistó 15 títulos en dos períodos como técnico de los merengues, afirmó que "Real Madrid es casa, es familia, es todo".

"Lo he pasado bien aquí y tengo un recuerdo fantástico. Pasé de entrenador a hincha y cuando juega Real Madrid, me pongo frente al televisor", sentenció Ancelotti.