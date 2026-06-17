Bernardo Silva fue confirmado como el segundo fichaje de Real Madrid

El mediocampista portugués Bernardo Silva jugará las dos próximas temporadas en Real Madrid tras el acuerdo alcanzado con el futbolista, quien llega al club blanco después de finalizar su contrato con Manchester City.

Silva, de 31 años y quien se encuentra con Portugal en el Mundial de Norteamérica, estará ligado a Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028, según informó la entidad madridista en un comunicado.

Es el segundo fichaje del club blanco para la nueva campaña después de que el pasado lunes anunciara la incorporación del lateral izquierdo español Marc Cucurella, procedente de Chelsea.

Después de que algunos medios publicaran en las últimas semanas el supuesto interés de FC Barcelona y Atlético de Madrid en hacerse con los servicios de Silva, la llegada al banco del conjunto madridista del portugués José Mourinho precipitó las negociaciones para concretar su fichaje.

Silva, quien cumplirá 32 años el próximo 10 de agosto, llega a Real Madrid después de militar nueve temporadas en el Manchester City, con el que jugó 460 partidos oficiales en las distintas competiciones, con 76 goles y 75 asistencias.