Candidato a la presidencia de Real Madrid prometió el fichaje de Haaland si gana las elecciones

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio, anunció este martes que el delantero noruego Erling Haaland será uno de los fichajes estrella de su proyecto deportivo para el club blanco.

Durante una entrevista de prensa, Riquelme, con un acta notarial firmada, incluyó entre sus promesas electorales al jugador de Manchester City, una incorporación que se sumaría a la presencia de Raúl González como director deportivo y a la de Fernando Hierro al frente de la cantera madridista.

"No he sido presidente del Real Madrid. No puedo pedir confianza a los socios si no soy el primero que confía. Anunciemos quien anunciemos, es que las promesas que he hecho en la campaña, de los dos jugadores, es que a partir del lunes, si incumplo alguna de mis promesas, he firmado una garantía notarial personal donde cualquier incumplimiento por mi lado, pago el cien por cien de toda la cuota de todos los socios de Real Madrid la próxima temporada. Haaland tiene una cláusula, quiere venir a Real Madrid", dijo.

Consultado por si Rodri Hernández, jugador de Manchester City, será jugador de Real Madrid si gana las elecciones y sucede en el cargo a Florentino Pérez, deslizó que ya mantuvo conversaciones con su agente, Pablo Barquero, que sería futbolista del conjunto blanco y que a partir del lunes cerraría la operación.

"Rodri es un gran jugador español, Balón de Oro, juega en una posición que el Real Madrid necesita reforzar y si soy presidente del Real Madrid, no lo puedo decir más claro. Rodri jugará en Real Madrid. Tiene que jugar en Real Madrid y haré todo lo posible".

¿Y Mourinho?

También habló sobre el anuncio de Florentino Pérez, que este miércoles dijo que José Mourinho será su entrenador en el caso de que gane las elecciones de Real Madrid. Para Riquelme, el portugués no es el técnico que ahora necesita el club blanco.

"Ya lo tuvo en su momento. Es un buen entrenador. En nuestro proyecto es un estilo totalmente diferente. Para nuestro proyecto, no. Es otro tipo de proyecto. Yo tengo otro entrenador. Hay un entrenador que tenemos nosotros. La llegada de Raúl y Hierro ha revolucionado y están ejerciendo la jerarquía y profesionalidad", dijo.