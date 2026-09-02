Condenan a jugador de Real Madrid por conducir ebrio: alcoholemia triplicó límite legal

El defensa de Real Madrid Raúl Asencio fue condenado a pagar una multa de 14.400 euros (unos 17.000 dólares) y a no poder manejar durante ocho meses tras haber sido sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol.

Según adelantó este miércoles el periódico Atlántico Hoy y de acuerdo a lo confirmado por la Agencia EFE fuentes cercanas al jugador, un juez de la isla de Gran Canaria, de donde es originario Asencio, celebró el pasado 19 de agosto un juicio rápido, en el que el futbolista reconoció los hechos, aceptó la condena que solicitaba para él la Fiscalía y expresó su arrepentimiento.

Esta sentencia se conoce a sólo 24 horas de que el defensa comparezca ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria en el juicio por caso del vídeo sexual que, presuntamente, grabaron en 2023 en el sur de la isla tres excompañeros suyos de la cantera de Real Madrid: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

El defensa espera quedar libre en esa misma vista en cuanto las dos jóvenes denunciantes confirmen formalmente que le perdonan por haber mostrado esas imágenes a otra persona cuando las recibió en su teléfono celular, tras haberse disculpado en privado con ellas y dado una indemnización.

Según informaron a EFE fuentes de la investigación, Asencio fue interceptado el 16 de agosto a la 6:30 horas de la mañana en un control de la Guardia Civil de Tráfico en el sur de Gran Canaria, cuando manejaba un Porsche Macan GTS.