Cucurella llegó a Real Madrid: "Con estar unidos se pueden hacer grandes cosas"

Marc Cucurella se incorporó este lunes a los trabajos de Real Madrid después de sus vacaciones y tras conquistar el Mundial 2026 con la selección española. El defensa superó el reconocimiento médico y completó posteriormente su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

El futbolista se refirió a sus primeras horas en el conjunto "merengue" y destacó el potencial del plantel. "Con jugadores con este talento, con que estemos unidos y seamos un gran equipo, una piña dentro y fuera del campo, se pueden hacer grandes cosas", declaró a Real Madrid TV.

Cucurella también contó lo que le transmitió José Mourinho en su llegada. "Mucha confianza, mucha naturalidad. Hacer en el campo lo que sabemos, disfrutar, y lo que queremos todos, que es ganar y que sea un gran año", relató sobre el mensaje del entrenador.

El campeón del mundo aseguró además que no tuvo dudas antes de fichar por Real Madrid. "Es un orgullo. No mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta, es un club con mucha historia, el más grande de Europa", afirmó. En su carrera ha defendido a Barcelona, Eibar, Getafe, Albion y Chelsea, mientras con España conquistó la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.