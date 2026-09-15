Dituro marcó autogol en duelo de Elche ante Real Madrid

El arquero Matías Dituro marcó un autogol a los 25 minutos en el partido de Elche ante Real Madrid por la sexta fecha de La Liga de España.

La acción nació de un tiro libre ejecutado por Arda Güler, cuyo remate golpeó el poste izquierdo y posteriormente rebotó en Dituro antes de ingresar al arco, por lo que la conquista fue registrada oficialmente como gol en propia puerta del guardameta.

El cuadro madrileño aumentó su ventaja a los 33 minutos mediante Kylian Mbappé, quien definió tras una asistencia de Yan Diomande y estableció el 2-0 con el que terminó el primer tiempo.

Lucas Cepeda ingresó en el segundo tiempo

El chileno Lucas Cepeda comenzó el encuentro en la banca e ingresó a los 58 minutos en reemplazo de Marc Aguado, cuando Elche ya se encontraba dos goles abajo.