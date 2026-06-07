Florentino Pérez fue reelegido como presidente de Real Madrid

Florentino Pérez ha sido reelegido este domingo como presidente de Real Madrid, tras superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme, según anunció el medio televisivo del club, antes de entregar los resultados oficiales.

Los socios del Real Madrid optaron, 20 años después de las últimas elecciones con más de un candidato, por la continuidad de Florentino Pérez, que se presentó con Mourinho, Konaté, Dumfries y un fichaje de 150 millones de euros como promesa.

Su mandato expiraba en 2029, pero Florentino, de 79 años, decidió convocar las elecciones hace un mes, tras el término de una temporada negativa en lo deportivo.

Según Marca, Florentino Pérez ganó las elecciones con un 66 por ciento de los votos, con un 34 por ciento para el contendor Enrique Riquelme.

"Este el Real Madrid que queremos, un Real Madrid independiente. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos. Para estar orgullosos del mejor estadio del mundo, de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo (Mourinho). Conmigo el Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios", declaró Pérez tras la victoria.

Finalmente, Florentino prometió que hará lo posible por conseguir el gran anhelo del club, sumar otra Champions en sus vitrinas.

"Quiero seguir haciendo un club que lidere todos los rankings de mayor prestigio internacional. Y todo ello para seguir ganando: Lucharemos hasta el final para ganar la decimosexta", sentenció.

Florentino Pérez, en su palmarés como presidente, ha ganado 66 títulos con Real Madrid, 37 en fútbol y 29 en baloncesto.