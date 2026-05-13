Florentino Pérez: La relación con Barcelona está completamente rota

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, declaró que "la relación está completamente rota" con FC Barcelona a raíz del caso Negreira, porque no quiere "tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas".

"La relación está completamente rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas, quiero que la justicia actúe en un caso de esta gravedad. Nosotros nos enteramos los últimos, pero cuando está en la justicia por el tema fiscal, nosotros nos personamos porque somos los perjudicados", explicó, en una entrevista en LaSexta junto al periodista español Josep Pedrerol.

Pérez también respondió al comunicado de Barcelona, en el que anunció que estudiará acciones legales en su contra.

"Haría muy bien en hacerlo si cree que me tiene que demandar. Es una manera de hablar, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Yo no me enteré del caso Negreira hasta hace tres años. Es la Inspección de Hacienda la que contempla que ahí puede haber una cosa rara, y el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid", declaró Pérez.

El mandamás del club blanco, además, dirigió críticas a organización de LaLiga, señalando que es "enemiga del Madrid".

"LaLiga es enemiga del Madrid, que financió un periódico que se llamaba Relevo para meterse con el Madrid y conmigo, y ese periódico perdió 25 millones y produjo una crisis en el grupo propietario", expresó Florentino.

"Durante dos décadas ha pagado el Barcelona, diciendo unas cosas en el juicio que no se corresponde con la realidad. Lo que sí ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero, pero no dice para qué. Para luchar contra el Madrid, así lo ha reconocido. Dicen que para hacer informes, no existen esos informes", prosiguió.

"Vamos a presentar la semana que viene a la UEFA toda la documentación de estos años. También la justicia deportiva tiene que actuar. Toda la información que ha pasado en los 20 años que han pagado y en los últimos 10, que no han pagado, pero han seguido los mismos árbitros. Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos. Ceferin me dice que estamos en nuestro derecho", concluyó.