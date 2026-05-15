Influencer Virginia Fonseca anunció el fin de su relación con Vinícius Junior

La influencer y empresaria brasileña Virginia Fonseca anunció este viernes el fin de su relación con Vinícius Junior, delantero de Real Madrid y de la selección brasileña, con quien mantenía un vínculo desde octubre del año pasado.

Fonseca explicó en un comunicado publicado en redes sociales que nunca va a "negociar" aquello que considera "innegociable" y sostuvo que, cuando "algo deja de tener sentido", prefiere "tener la madurez para acabar con cariño que seguir por seguir". Además, pidió felicidad y éxito para el atacante brasileño.

La relación había sido oficializada a fines de octubre de 2025 y atravesó momentos de tensión tras la divulgación de mensajes entre el futbolista y una modelo brasileña, episodio por el que Vinícius Junior ofreció disculpas públicas.

Hasta ahora, el jugador no se ha pronunciado sobre la ruptura, que llega en medio de su alta exposición deportiva con miras al próximo Mundial.