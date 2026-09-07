Kylian Mbappé: "Puede ser un buen año para ganar el Balón de Oro"

El delantero francés Kylian Mbappé, futbolista de Real Madrid, reivindicó sus opciones de ganar el próximo Balón de Oro al haber sido en el máximo goleador de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y erigirse como el mejor anotador en la historia de los Campeonatos del Mundo.

"Puede ser un buen año", dijo el francés, quien subrayó que hizo historia "en la competición más importante del mundo del deporte".

"Cuando juegas para Real Madrid, de manera natural, la gente te asocia a este tipo de premios. La gente en la calle me habla del Balón de Oro, de tener esa posibilidad. Es un premio muy positivo para un jugador. Yo hice historia en la competición más importante del mundo del deporte, tengo la sensación que es un buen año para eso, pero ya veremos. La gente tiene tiempo para pensar quién es el mejor jugador del mundo", dijo en la rueda de prensa previa al estreno merengue en la Liga de Campeones.

"Yo siempre -sobre si se considera el mejor jugador del mundo-, pero es algo muy personal. No pienso que sea un debate que haya que tener. Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro", completó.