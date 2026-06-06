León XIV: "El papa es de todos los equipos, pero Prevost es de Real Madrid"

En el marco de su visita a España, el papa León XIV sorprendió al revelar su predilección en cuanto al fútbol, apuntando a Real Madrid.

A bordo del avión, se le consultó al sumo pontífice, cuyo nombre secular es Robert Prevost, a quién elegía entre los "merengues" y FC Barcelona.

"Esa es fácil. ¿Hace falta decirlo? El papa es de todos los equipos, pero Prevost es de Real Madrid", respondió. El video no tardó en viralizarse, obteniendo una bienvenida del propio elenco blanco.

Los dichos generaron la respuesta de Florentino Pérez, presidente del cuadro "merengue" y candidato a la reelección que tuvo este sábado su cierre de campaña, que acompañó con un discurso.

"Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido santidad", dijo el mandamás.