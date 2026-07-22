Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago10.4°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Leandro Paredes lidera la formación de Boca para enfrentar a O'Higgins en la Sudamericana

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Esta es la formación de Boca Juniors para enfrentar a O'Higgins en La Bombonera, este jueves a las 20:30 horas, en la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana. Titular será Leandro Paredes, quien el domingo pasado jugó la final del Mundial, que perdió Argentina ante España.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados