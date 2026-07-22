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Esta es la formación de Boca Juniors para enfrentar a O'Higgins en La Bombonera, este jueves a las 20:30 horas, en la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana. Titular será Leandro Paredes, quien el domingo pasado jugó la final del Mundial, que perdió Argentina ante España.
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