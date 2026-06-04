Manchester City amenazó con demandar a candidato a presidir Real Madrid por caso Haaland

El club inglés Manchester City amenazó con iniciar acciones legales contra el candidato a presidente de Real Madrid Enrique Riquelme luego de que el miércoles prometiera contratar al delantero noruego Erling Haaland en caso de ganar las elecciones del domingo.

El empresario de energías renovables, que buscará arrebatarle la presidencia a Florentino Pérez, concedió una entrevista al programa televisivo El Hormiguero en la que garantizó la incorporación del noruego si vence a su rival en las urnas, al punto de mostrar incluso una camiseta del club blanco con su dorsal estampado en la espalda.

"No he sido presidente del Real Madrid. No puedo pedir confianza a los socios si no soy el primero que confía. Anunciemos quien anunciemos, es que las promesas que he hecho en la campaña, de los dos jugadores, es que a partir del lunes, si incumplo alguna de mis promesas, he firmado una garantía notarial personal donde cualquier incumplimiento por mi lado, pago el cien por cien de toda la cuota de todos los socios de Real Madrid la próxima temporada. Haaland tiene una cláusula, quiere venir a Real Madrid", enfatizó.

Sin embargo, en un comunicado enviado a la prensa este jueves, los Citizens desmintieron categóricamente la posibilidad de que Riquelme avanzara con esta promesa: "Las historias que han surgido desde España con respecto al futuro de Erling Haaland son falsas. No hay manera de que esto suceda y no hay una cláusula contractual que lo permita", aseguraron.

Además, las autoridades del club mancuniano también se expidieron por el momento en que el empresario mostró su camiseta: "Estamos considerando tomar acciones legales por el uso de la imagen del futbolista en este contexto".

En paralelo, el padre del futbolista, Alf-Inge Haaland, junto a su representante Rafaela Pimienta, enviaron un comunicado en conjunto a ESPN en la misma sintonía que el de su equipo: "Todo es muy entretenido, pero no es real. Esperamos lo mejor para ambos candidatos en las elecciones de Real Madrid".