Mbappé, Tchouaméni, Cucurella y Konaté se incorporaron a Real Madrid tras el Mundial

El delantero Kylian Mbappé, el mediocampista Aurelien Tchouaméni y los nuevos fichajes Marc Cucurella e Ibrahima Konaté se incorporaron este lunes a la disciplina de Real Madrid después de finalizar su periodo vacacional tras jugar el Mundial 2026.

Los jugadores se sometieron a una primera parte del reconocimiento médico en la Ciudad Real Madrid y completarán el resto de las pruebas después del entrenamiento en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas, según informó el club en su web.

De esta forma, el técnico José Mourinho contará desde ya con casi toda su plantilla, a la espera del regreso de otros internacionales como el inglés Jude Bellingham y de las posibles entradas o salidas del mercado.

Así, Real Madrid recupera a Mbappé, semifinalista con Francia en el Mundial, torneo del que fue Bota de Oro, con 8 tantos, y máximo goleador del conjunto merengue la temporada pasada con 43 dianas, y a Tchouaméni, que se entrenó en el interior de las instalaciones.

Por otro lado, el lateral Marc Cucurella, campeón del mundo con la selección española, y el defensa internacional francés Ibrahima Konaté conocerán desde este lunes a sus nuevos compañeros.

El conjunto merengue disputará el Trofeo "Teresa Herrera" ante Deportivo de la Coruña el día 12 de agosto y un amistoso ante Schalke 04 el día 16.