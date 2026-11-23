José Mourinho, entrenador de Real Madrid, defendió la exigencia del calendario futbolístico y sostuvo que los elevados ingresos económicos de los jugadores implican asumir una importante carga de trabajo, en la antesala del encuentro ante PSV por la Champions League.

"Si algún jugador se queja por que jugamos muchos partidos, se le puede decir si quiere ganar 50 % menos. Es todo a nivel económico, nos tenemos que adaptar y tenemos que sufrir, adaptarnos a una situación nueva y difícil", expresó el técnico portugués, quien señaló que para ganar dinero es necesario trabajar mucho y asumir riesgos.

Mourinho también cuestionó la cantidad de encuentros internacionales y los conflictos de intereses entre clubes y selecciones. "Al final, es el dinero el que decide todo", sostuvo, aunque reconoció que los compromisos internacionales son fundamentales para la economía de las federaciones.

Respecto al encuentro ante PSV, el entrenador destacó la calidad del rival y aseguró que los 12 puntos acumulados por Real Madrid le entregan tranquilidad, aunque su objetivo es evitar disputar los play-offs de clasificación. Además, reconoció el desgaste físico de sus futbolistas y elogió su capacidad para competir pese a las dificultades.