Mourinho y la caída ante Betis: A veces pierdes y no sabes cómo explicarlo

José Mourinho, entrenador de Real Madrid, destacó a su equipo pese a la derrota por 1-0 a manos del Real Betis dirigido por Manuel Pellegrini, asegurando que el resultado distó del trámite del partido.

"Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no se sabe por qué, a veces pierdes y no sabes cómo explicarlo. (El equipo fue) muy dominante, centrales imperiales, controlaron absolutamente todo, muchísimo juego ofensivo, muchísimas oportunidades de gol", declaró en rueda de prensa.

El técnico portugués señaló que incluso un empate le habría parecido un resultado insuficiente por los méritos contraídos por su equipo: "con un empate nos vamos frustrados porque hemos hecho más, imagínate con la derrota", afirmó.

Mourinho también destacó la actuación del joven Carlos Espí, autor de un golazo pero pudo ser el empate pero terminó anulado por fuera de jedugo cobrado en el VAR: "Tiene gran potencial y siempre irá a mejor. No puedo estar más contento con el chico".

Preguntado por las polémicas del encuentro, Mourinho evitó pronunciarse pues "no lo he visto en detalle, no he visto en el vestuario, no puedo comentar".