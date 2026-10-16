Presidente de La Liga comparó a Real Madrid con la Alemania Nazi y desde el club pidieron su renuncia

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, comparó la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, al ofrecer contenidos en los que el club aparece "siempre como víctima" y se "cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo".

"La dirección de Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", dijo.

En un mensaje publicado este viernes en redes sociales, Tebas aseguró que Real MadridTV "es una pieza central de esa maquinaria", que no hace análisis completos de los partidos de cada jornada, ni los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid.

"Si aplicaran a todos los encuentros la misma lupa, quizá el resultado les estropearía el guion. Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así se llega al extremo de presentar incluso el NO ERROR como error y de utilizar el caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les guste. La sospecha se da por demostrada y la conclusión está escrita antes de que empiece el partido", añadió.

Desde el cuadro merengue la respuesta fue inmediata y a través de un comunicado publicado en redes sociales el club pidió su "dimisión inmediata" y aseguró que "considera absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión. La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones".