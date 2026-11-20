Real Madrid anunció la renovación del arquero belga Thibaut Courtois, quien extendió su contrato con el conjunto español hasta el 30 de junio de 2028, asegurando su continuidad por una temporada adicional.

El guardameta de 34 años, que llegó al club en 2018 tras sus pasos por Genk, Atlético de Madrid y Chelsea, acumula 348 partidos y 14 títulos con la institución, entre ellos dos Ligas de Campeones, tres Ligas españolas y tres Mundiales de Clubes.

"Su contribución a todos estos títulos ha estado marcada por actuaciones trascendentales que le han convertido en el mejor portero del mundo", destacó Real Madrid en el comunicado oficial, donde también recordó sus reconocimientos individuales, como el premio The Best de 2018 y el Trofeo Yashin de 2022.

La extensión del vínculo de Courtois se sumó a las renovaciones anunciadas durante esta misma semana de Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, quienes prolongaron sus respectivos contratos hasta el 30 de junio de 2032.