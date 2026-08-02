Real Madrid se sumó a los festejos por el fracaso del plan para comercializar el Mundial

Real Madrid calificó como "buena noticia" la decisión de la FIFA de abandonar la propuesta de venta de los derechos comerciales de sus competiciones y agradeció "a la UEFA, las confederaciones, las federaciones y todas las instituciones que se opusieron con firmeza y responsabilidad a este proyecto".

"Su unidad y su sentido del deber han protegido al fútbol en un momento decisivo. Nuestro club considera que es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte", afirmó el club en un comunicado hecho público este domingo.

El cuadro español destacó que "los clubes son la base sobre la que se construye el fútbol de selecciones y la Copa del Mundo" y son "los que descubren, forman, desarrollan y ponen al servicio de las selecciones nacionales a los futbolistas que hacen posibles estas grandes competiciones".

"El fútbol de selecciones y el Mundial son, sobre todo, acontecimientos de interés público, y conforman un patrimonio que pertenece a las naciones, a los aficionados y al conjunto de la sociedad. Por ello, consideramos que nunca deben ser tratados como simples activos financieros destinados a ser comercializados en beneficio de unos pocos", añade.

También mostró su oposición "con firmeza a cualquier intento de vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones sin asumir a cambio ninguno de sus costes ni de sus riesgos".

"Son los clubes quienes los soportan, y cualquier iniciativa que pretenda apropiarse de los ingresos futuros del fútbol sin asumir las responsabilidades que los generan resulta inaceptable y no debe volver a plantearse jamás", insistió el club blanco, que en el pasado desafío a la UEFA con la idea de una "Superliga" paralela a la Champions League.